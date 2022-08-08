Поддержавшие Украину артисты продолжают гастролировать в России обманным путём

Согласно появившемся сегодня данным, за первые семь месяцев текущего года на Биржу труда Ленинградской области обратились двадцать две тысячи
«Город перемен» обратил внимание наситуацию с так называемым законом о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) в Петербурге. Активисты убеждены — в
В воскресенье, 7 августа, в Петербурге произошло очередное ДТП с участием нового «лазурного» автобуса, партию которых Смольный купил в рамках
В Санкт-Петербурге планируют до 2050 года открыть 89 новых станций метро, однако планы городского правительства не вызывают доверия, так как новое
Американский миллиардер и основатель компании SpaceX выступил с предложением открыть двери тюрем и выпустить на свободу всех преступников, осуждённых
Бывший разведчик Рустем Клупов считает, что Россия может предпринять еще одну попытку наступления на Киев. Первая, напомним, была предпринята в
Согласно сообщению Александра Беглова, которое петербургский губернатор опубликовал в своём телеграм-канале, в обновлённом Генплане развития Северной
Западные аналитики на этой неделе заявили о том, что для настоящих европейцев был подготовлен хитрый план Владимира Путина по расколу Запада. Об этом
В Сети начали обсуждение информации о возможном направлении главного удара ВСУ в рамках так называемого наступления X. Как прогнозируют эксперты,
ВСУ предрекли провал при наступлении на Херсон. Об этом сказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис. По заявлению Дэвиса, проведение успешного
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