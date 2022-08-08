Поддержавшие Украину артисты продолжают гастролировать в России обманным путём

Артисты, которые открыто поддержали Украину и осудили свою родину и правительство за СВО на Донбассе, продолжают зарабатывать на своих поклонниках в России. При этом знаменитости, несмотря на запреты, не скрывают, что выступают обманным путём. Музыканты находят обходные пути при помощи своих связей и тайных рассылок.

К примеру, группа «АлоэВера» после отмены концертов в Сочи и Москве организовала тайное мероприятие в одном из столичных баров. Участники «Кис-Кис», которые восхваляли ВСУ, анонсировали предстоящий тур по городам России. Артисты с концертами посетят Пермь, Волгоград, Белгород, Ульяновск.

Рэп-исполнитель Лигалайз, который ранее призывал публику не верить «пропаганде», подпольно выступил в одном из клубов Петербурга. «Кровосток» с удовольствием появились на сцене Уфы и Нижнего Новгорода несмотря на то, что перед этим пожаловались на давление российского правительства.

Дора, поп-рок певица, которая назвала укрианцев «добрым и открытым народом» и оскорбила своих соотечественников, обманным путём приехала с концертами в Липецк, Петропавловск-Камчатский и Волгоград.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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