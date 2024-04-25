Певец Денис Клявер признался, за кого будет болеть после вылета из «Маски»

Денис Клявер, известный своим участием в телепроекте «Маска» под костюмом Щенка, признался, что в будущих выпусках он будет болеть за Енота.

Предсказать финал телепроекта «Маска» невозможно

Певец поделился с изданием Вокруг ТВ, что предсказать финал невозможно, и это добавляет еще большего интереса. Клявер также выразил благодарность создателям программы. Он подчеркнул коллективное усилие всех, кто делает контент интересным.

Ранее Денис был разоблачен как Щенок. Он пытался выдать себя перед жюри за Жана Милимерова, но оказался рад, что участвовал так долго, выбыв только в полуфинале.