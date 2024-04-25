Иноагент Трескунов назвал роль Бурунова в «Слове пацана» его личным триумфом

Актер из сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов*, который живет в Испании, выразил восхищение игрой Сергея Бурунова в «Слове пацана».

Трескунов находится в хороших отношениях с Буруновым

Он отметил, что находится в хороших отношениях со старшим коллегой, а его роль в телесериале считает личным триумфом. Режиссер Кончаловский также признался, что он гордится работой Бурунова, называя его очень талантливым артистом.

Проект «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий о казанских группировках 80-х годов, вышел в 2023 году, став популярным, несмотря на разные мнения критиков и зрителей. Фильм, по мнению многих, отличается правдивостью, высоким качеством, динамичностью.