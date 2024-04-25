56-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике после похудения

Алика Смехова поделилась фотоснимками в откровенном купальнике после похудения. В черном бикини возле бассейна в Сочи актриса показала результат 3-дневной детокс-программы.

Для артистки очень важно сохранять форму

Артистка при этом отметила, что вид моря великолепен так же, как и ее внешний вид после детокса. Звезда рассказала, что для нее очень важно сохранять форму, придерживаясь определенной диеты. Поэтому Алика полностью исключила продукты с глютеном, отметив положительные изменения. Это избавление от отечности и приобретение легкости.

Тем не менее 56-летняя Смехова предупредила женщин о необходимости консультации с врачом и прохождения всех необходимых анализов перед изменением диеты, пишет Газета.ру.