Признанная иноагентом в России Татьяна Лазарева осталась без работы

Татьяна Лазарева, которая в России была признана иноагентом, отсалась без работы. Актриса все еще надеется, что ее позовут в какой-нибудь проект.

Лазарева призналась, что жизнь в Испании не настолько хороша, как может показаться. В данный момент актриса нигде не работает. Как говорит Татьяна, из-за того, что она до сих пор не может принять происходящее, это мешает ей идти вперед и начать новую жизнь. Так, знаменитость имеет трудности в общении с поклонниками, не может сформулировать свою мысль, даже в соцсетях.

«Как я могла оказаться в этой Испании? С 2012 года меня уволили с работы, и я живу без профессии. Я далеко не девочка уже. Я не говорю это же никому», — пожаловалась артистка.

Следует напомнить, после того, как телеведущая уехала в Испанию, она призналась, что ее дети там чувствуют себя некомфортно. Актриса отмечала неоднократно, что живет за рубежом весьма экономно. Подрабатывает Лазарева организацией тематических вечеринок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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