Актёр Анатолий Белый признался, что мечтает вернуться в Россию

Image 16+
Актёр Анатолий Белый признался, что мечтает вернуться в Россию
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актёр Анатолий Белый признался, что мечтает когда-нибудь вернуться в Россию.

Отъезд 50-летней звезды из страны стал одной из самых обсуждаемых тем июля. Белый, комментируя такое решение, сообщил, что хочет убежать от липкого советского страха. Но мысли о родной стране никак не отпускают Анатолия.

"Если задуматься, то скажу, что мне бы хотелось в своей жизни вернуться в Россию", — признался Белый.

Напомним, Анатолий Александрович покинул територрию России несколько месяцев назад. Артист, объявив о несогласии с действиями России на Украине, тем самым нажил себе врагов. После отъезда из РФ востребованный актёр театра и кино направился на юго-восток Франции, в Авиньон, вслед за кинорежиссером Юлией Ауг. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Адвокат Добровинский объяснил, почему россияне бойкотируют концерты некоторых звёзд

Вчера, 22:26

Власти Латвии могут выгнать Галкина, Пугачёву и Хаматову из страны

Вчера, 22:14

Концерты Малинина и Семенович отменили на юге России из-за дорогих билетов

Вчера, 21:55

Максим Галкин высмеял государственные награды

Вчера, 21:49

Актёр Анатолий Белый признался, что мечтает вернуться в Россию

Вчера, 21:31

Украинская актриса Ольга Сумская защищает от земляков свою дочь, которая живет в России

Вчера, 18:53

Голливудский актёр Стивен Сигал назвал Россию своим домом

Вчера, 18:25

Вера Мусаелян: К организаторам концерта группы «АлоэВера» пришли с обысками

Вчера, 18:13

Дана Борисова радуется исчезновению Ольги Бузовой в горах в Сочи

Вчера, 18:11

Певец SHAMAN ответил Ксении Собчак на критику в свой адрес

Вчера, 17:05

Кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что покинувшим Россию артистам нет прощения

Вчера, 16:31

Галкин поблагодарил жителей Латвии за поддержку на своем концерте в рыбацком селе Роя

Вчера, 14:52

Азиза впервые представила композицию Ильи Резника «Любимые не умирают»

Вчера, 14:41

Ольга Зарубина объяснила, почему Александр Малинин остался без заработка

Вчера, 12:45

Экс-депутат Роман Худяков высказался о позиции украинской певицы Софии Ротару

Вчера, 11:43

Доктор Казанцев: «безумства» и странности Марии Шукшиной связаны с климаксом

Вчера, 11:30

Певица Светлана Лобода показала себя без макияжа и в расстегнутых джинсах

Вчера, 11:15

Виктория Талышинская впервые рассказала о конфликте с экс-коллегой по дуэту «Непара» Шоуа

Вчера, 11:05

Отар Кушанашвили рассказал, какая судьба ждет Максима Галкина и его брата

Вчера, 10:52

Певица Настя Крайнова подтвердила, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались

Вчера, 10:02

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Торчат гвозди. Родители Петербурга просят отремонтировать детские площадки
  • Вчера, 09:05

Торчат гвозди. Родители Петербурга просят отремонтировать детские площадки

На портале администрации города «Наш Санкт-Петербург» петербуржцы оставляют регулярные жалобы на неисправное оборудование детских и спортивных

Исследование: 98% украинцев верят в победу Украины, 91% – поддерживают Зеленского
  • 12-08-2022, 11:08

Исследование: 98% украинцев верят в победу Украины, 91% – поддерживают Зеленского

Только 1% жителей Украины верят в успех России в ходе СВО. Еще столько же не определились с ответом. Подавляющее же большинство украинцев – 98% –

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная
  • 11-08-2022, 07:33

Жителям Петербурга предлагают 55 тысяч за вакцинацию «Спутником V». Вакцина назальная, но экспериментальная

Компания «Генериум» занялась в Санкт-Петербурге поиском добровольцев, которые изъявят желание принять участие в клинических испытаниях назального

«Солнцепек». Почему фильм 2021 года актуален как никогда
  • 11-08-2022, 14:55

«Солнцепек». Почему фильм 2021 года актуален как никогда

Год назад состоялась премьера фильма «Солнцепек», посвященного событиям, разворачивавшимся в ЛНР в 2014 году. Режиссер рассказал трагическую историю

Швеция не исключает, что будет производить оружие для Украины
  • 11-08-2022, 20:05

Швеция не исключает, что будет производить оружие для Украины

В Швеции не исключают, что будут производить оружие для Украины. Об этом проинформировал сегодня Петер Хультквист, министр обороны. "Это не

Польша готовится к масштабному усилению ВС, взяв курс на одну из сильнейших армий континента
  • 12-08-2022, 17:38

Польша готовится к масштабному усилению ВС, взяв курс на одну из сильнейших армий континента

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Польше готовятся к усилению своей армии. Информацию о масштабной модернизации польських ВС пишет

Новости партнеров
Новости партнеров
В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса
  • 12-08-2022, 13:37

В Петербурге ухудшается эпидситуация на фоне шестой волны коронавируса

Санкт-Петербург продолжает оставаться в лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки впервые с марта было зафиксировано

В Пентагоне оценили эффективность действий украинских военных на 12 по 10-балльной шкале
  • Вчера, 17:38

В Пентагоне оценили эффективность действий украинских военных на 12 по 10-балльной шкале

В Пентагоне оценили эффективность действий Вооруженных Сил Украины на 12 по 10-балльной шкале. Как отмечено на сайте американского Министерства