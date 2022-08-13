Актёр Анатолий Белый признался, что мечтает вернуться в Россию

Актёр Анатолий Белый признался, что мечтает когда-нибудь вернуться в Россию.

Отъезд 50-летней звезды из страны стал одной из самых обсуждаемых тем июля. Белый, комментируя такое решение, сообщил, что хочет убежать от липкого советского страха. Но мысли о родной стране никак не отпускают Анатолия.

"Если задуматься, то скажу, что мне бы хотелось в своей жизни вернуться в Россию", — признался Белый.

Напомним, Анатолий Александрович покинул територрию России несколько месяцев назад. Артист, объявив о несогласии с действиями России на Украине, тем самым нажил себе врагов. После отъезда из РФ востребованный актёр театра и кино направился на юго-восток Франции, в Авиньон, вслед за кинорежиссером Юлией Ауг.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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