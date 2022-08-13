Галкин поблагодарил жителей Латвии за поддержку на своем концерте в рыбацком селе Роя

Максим Галкин искренне поблагодарил латышей за поддержку на своем концерте, который проходил в рыбацком селе Роя. Перед поклоном шоумен выразил благодарность за вовремя подставленное крепкое зрительское плечо.

Галкин обратился к местным зрителям в финале концерта. Юморист не смог сдержать эмоций, и выразил свои слова благодарности латышам одного из рыбацких городков страны.

Фрагмент концовки выступления комик опубликовал в одной из своих соцсетей. На видеокадрах слушатели громко аплодируют стоя. Как написал сам артист, он получил массу приятных впечатлений после встречи с жителями Рои - невероятно живописного и красивого уголка Латвии с современным залом и душевным приемом.

«Огромное человеческое спасибо за то, что в такой непростой период Вы оказались невероятной поддержкой, подставив крепкое плечо. Низкий поклон, мои самые любимые в мире зрители!», — написал супруг Пугачевой.

Галкин добавил, что выступление посетило, на удивление, большое количество зрителей, таких чутких, радушных, благодарных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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