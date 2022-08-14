Журналисты рассказали о возможных проблемах с работой у актера Белого в Израиле

Стало известно о перспективах и будущем Анатолия Белого (настоящая фамилия Вайсман). Актёр месяц назад скороспостижно покинул Россию.

Белый не хотел подводить своих коллег по театру, поэтому уехал из страны только после окончания театрального сезона. В соцсетях артист оставил прощальные слова.

Актер театра МХТ им. Чехова, который не скрывает свои еврейские корни, сейчас вместе с родителями в Израиле. В скором будущем он плинирует выступления в Прибалтике вместе с опальной актрисой Чулпан Хаматовой, которая также сбежала за рубеж. Анатолий, который ведет переговоры с большинством латвийских театров, иногда выступает в спектаклях на русском языке.

Знаменитый артист, в фильмографии которого более 100 ролей, признался, что мечтает вернутся в России и еще...выучить иврит. Тогда он устроится в один из знаменитых израильський театров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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