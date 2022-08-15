Чулпан Хаматова рассказала о своем последнем разговоре с Галиной Волчек

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Чулпан Хаматова рассказала о своем последнем разговоре с Галиной Волчек
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Фото из открытых источников

Чулпан Хаматова рассказала о своем последнем разговоре с Галиной Волчек. По словам актрисы, во время беседы они с театральным режиссером сильно повздорили.

Между Волчек и Хаматовой еще в московскомм театре «Современник» назревал скандал. Сейчас сбежавшая из России артистка решила рассказать о конфликте. По словам Хаматовой, ей никогда не нравился план по ремонту закулисья, поэтому она предложила свое видение по его усовершенствованию. Но последний разговор актрисы и начальницы оказался весьма напряженным.

Как объяснила Чулпан, реализация задуманного оказалась невозможной из-за отсутсвия недежного обеспечения, поэтому было решено обратиться за помощью к Алишеру Усманову. Сперва бизнесмен согласился, а позже отказался, сославшись на руководителя «Современника».

«Меня просто слили. Тогда я позвонила Галине: «Подождите, говорю, вы не будете просить о помощи Бурхановича? Тогда я могу кого-нибудь попросить?» А она отвечает: «Никого не надо». Тогда я не сдержалась: «Снимите с этой должности меня», – вспоминает Хаматова.

По словам 46-летней актрисы театра и кино, эта беседа стала последней. Сейчас Чулпан жалеет об испорченных отношениях с Волчек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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