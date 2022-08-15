После поспешного отъезда из России из-за спецоперации на Украине певицу Веру Брежневу внесли в так называемый «черный список». В связи с этим исполнительнице запретили проводить в РФ выступления.

Но соотечественники не оценили такую жертвенность Веры. Не помогла и благотворительность Брежневой за рубежом. Певицу украинцы внесли в «расстрельный» список. Анастасия Приходько, например, назвала звездную блондинку и ее знаменитого супруга предателями, и предложила изъять нажитое в Киеве имущество.

Объясняется это тем, что Брежнева в 2014 году не покинула РФ, а сейчас решила «переобуться». Теперь экс-ВиаГра предательница в Украине, а все ее надежды на побег из России не оправдались.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей