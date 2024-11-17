Максим Галкин скучает на гастролях по семье: шоумен опубликовал трогательное фото с детьми, Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте

Шоумен и телеведущий Максим Галкин* (признан иноагентом в России от 16.09.2022, - Ред.) продолжает гастролировать с концертами по городам Соединенных Штатов Америки. Муж Примадонны не может нарадоваться теплой атмосферой во время его выступлений. Каждую свободную минуту в США Галкин* старается посвятить знакомству с туристическими достопримечательностями страны. И тем не менее, Максима* на гастролях грусть-тоска по семье снедает.

48-летний певец и телеведущий в своем микроблоге Инстаграм** (социальная сеть принадлежит компании Мета, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, - Ред.) поделился с подписчиками трогательной семейной фотографией.

На кадрах Галкин* запечатлен вместе с подросшими детьми Лизой и Гарри, женой Аллой Пугачевой и падчерицей Кристиной Орбакайте.

«Еще пять концертов, и домой!», - написал Макс* под снимком.

Судя по всему, он не может дождаться окончания своих гастролей.

Муж легендарной советской певицы не успевает благодарить американского зрителя. Так, недавно, к примеру, свой концерт в Сан-Диего он описал как «взаимный всплеск самых классных эмоций».

Орбакайте стала точной копией своей матери - Пугачева выглядит девочкой, хотя ей уже 75 лет

Подписчики поблагодарили шоумена за прекрасное фото. Поклонники звездного семейства имеют в своей коллекции не так много фотографий, на которых Алла Борисовна запечатлена сразу и с мужем, и с тремя своими детьми.