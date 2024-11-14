Как устраивать себе праздник каждый день: Жанна Бадоева поделилась лайфхаком

Многие люди живут в постоянном напряжении и позволяют себе расслабиться лишь на праздники, отмеченные в календаре красным цветом. Однако ежедневный релакс просто необходим, настаивает ведущая Жанна Бадоева.

Известная телепутешественница поделилась лайфхаком, который поможет сделать жизнь «постоянным праздником».

Бодрящий напиток - непременная составляющая дня многих жителей мегаполисов. Но почему не сделать его употребление праздником, задается вопросом Бадоева.

«Если среда - маленькая пятница, то кофе пить - маленький праздник», - пишет ведущая «Орла и решки» у себя в Инстаграм* (социальная сеть принадлежит компании Мета, которая в РФ признана экстремистской и запрещена, - Ред.).

Праздник - чашка кофе в руках и наслаждение в моменте

Ловите лайфхак от Жанны: устраивайте сами себе праздники по любому поводу и не дожидайтесь официальных! И в шубе, и в пальто, и в халате…

«Отметили за 15 минут и вернулись обратно в рутину. Так жизнь будет постоянный праздник», - заключила Бадоева.

Ранее Жанна призналась, что никогда не летает на отдых из-за особенностей своей работы, хотя нуждается в нем. По словам знаменитости, со стороны кажется, что ее жизнь - сплошной отдых. Да и у нее самой создается такое же впечатление, когда она просматривает свои фото в социальных сетях. Поэтому «даже поныть об отдыхе неудобно».