Тигран Кеосаян призвал срочно отправить недовольных артистов, постоянно критикующих российских политиков, на Донбасс. Как заявил режиссёр в программе «Изолента», там талант протестующих артистов точно оценят.

Кеосян предложил опальным артистам поехать с театральными выступлениями на восток Украины. Отдельно высказался 56-летний сценарист об уехавшей в Латвию Чулпан Хаматовой, которая якобы является заложницей ситуации. Тигран Эдмондович восхитился актрисой за то, что та чётко и ясно заявила о своей гражданской позиции, а не тихо молчала, как некоторые из знаменитостей.

«Почем уехала— неважно. Эти же сидят и молчат. Они ждут, авось все пройдет. Гадко, отправил бы всех на Донбасс читать стихи в составе большой театральной бригады», — возмутился Кеосаян.

Кинорежиссёр уверен, что актриса - «дура», поскольку совершила большую глупость, о которой, скорее всего, давно пожалела. Но теперь, увы, ничего не изменить.

«Вот Чулпан. Дура, глупостей наделала, не дает заднюю. Но она хотя бы оформила свою позицию», -добавил муж Маргариты Симоньян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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