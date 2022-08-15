На портале администрации города «Наш Санкт-Петербург» петербуржцы оставляют регулярные жалобы на неисправное оборудование детских и спортивных
Издание The New York Times пишет о том, что ВСУ удалось изменить свою военную стратегию, получив дальнобойное вооружение от Запада. В публикации
В караоке-баре «Краб» на одном из курортов Крыма произошла история, которая вызвала громкий скандал. 15 августа стало известно об инциденте в точке
В Пентагоне оценили эффективность действий Вооруженных Сил Украины на 12 по 10-балльной шкале. Как отмечено на сайте американского Министерства
Пентагон отредактировал на своем сайте текст о том, что Украина нанесла удар по аэродрому ВС РФ возле поселка Новофедоровка в Крыму. Так, 12 августа
Глава Северной столицы Александр Беглов не продемонстрировал ни одной позитивной информационной кампании в начале августа текущего года. Об этом
События, которые прямо сейчас разворачиваются на Украине, были неизбежны, и сейчас это вынуждены признать все. Однако еще в прошлом году мало, кто
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