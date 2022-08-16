Журналист Красовский упрекнул Собчак за использование слова «попа»

Антон Красовский, журналист и общественный деятель, сделал замечание Ксении Собчак. Публицист упрекнул знаменитую блондинку за использование слова «попа».

В Telegram-канале Антон разместил новую публикацию, в которой раскритиковал свою коллегу. Журналист отчитал теледиву за произношение стыдливого и пошлого слово.

«Тут внезапно обнаружил, что теперь Собчак стала употреблять стыдливое и пошлое слово «попа», как и чулки глупого князя Курагина.

Красовский добавил: «За что Господь заставил меня до такого дожить?!»

Напомним, ранее светская львица заступилась за покойного поэта и драматурга Иосифа Бродского. Собчак считает, что за ним велась госпропаганда. «Прочь руки и попы от г-на Бродского», — написала Ксюша в микроблоге.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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