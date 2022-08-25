Министр обороны Украины: До конца года будут хорошие новости с фронта

Украина к концу года сможет говорить об успехе на фронте. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Военному телевидению Украины.

По его словам, ситуация на линии фронта зависит от множества факторов. Тем не менее он уверен, что ВСУ смогут обеспечить «хорошие новости» с фронта, и в целом министр настроен оптимистично.

«Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу», — сказал Резников.

По мнению украинского министра, Украина сейчас ведет «войну на выживание», и он уверен, что она не только выживет, но и «сломает хребет этому Голиафу».

Отметим, накануне стало известно, что ряд стран Запада предоставили Украине снова военную помощь для борьбы против войск РФ, которые зашли на украинскую территорию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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