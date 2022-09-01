Журналист Шахназаров сообщил, что Юлия Ауг вернулась в Москву и готовится к спектаклям

Юлия Ауг, российская актриса, которая выступила против проведения СВО на Украине, неожиданно вернулась в Москву. Как заявил Михаил Шахназаров, аристка даже готовится к новым спектаклям в столице.

Ауг на протяжении последних шести месяце успела сбежать в Эстонию, сменить фамилию и вернутся в Москву. По всей видимости, у Юлии начинается новый театральный сезон. Шахназаров счиает, что после подобных заявлений руководству театра нужно хорошенько подумать.

«Источник сообщил, что Ауг уже в Москве. Она якобы готовится к новым спектаклям. Понимаю, что хамство и наглость у нее не приобретенные. Но ей можно, а на Асмус завели дело. Ну и традиционный вопрос: это в РФ происходит? Если да, то не спасут страну ни импортозамещение, ни другие меры», — возмутился журналист.

Сама клипмейкер пока не прокомментировала эту новость.

Напомним, ранее звезда кино заявила, что выступает за идею сноса советских памятников в Литве. По словам актрисы, нужно как можно скорее избавиться от всего, что напоминает о СССР и коммунизме. К тому же, Юлия критиковала правительство и всех тех, кто ликует после начала спецоперации на Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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