ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

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ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой
Военные новости
Фото из открытых источников

Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики американского Института изучения войны трактовали следующим образом: Кремль не намерен отказываться от своих намерений захватить всю соседнюю страну.

В своем свежем аналитическом докладе ISW пишет, что риторика Путина 1 сентября созвучна с той, которая была 24 февраля. 

«Она подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины и, вероятно, направлена на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и созданию сил осенью и зимой нынешнего года», - поясняют аналитики.

В Институте в свежей сводке затронули тему контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении. Аналитики отмечают, как бы стороны или милблогеры не уверяли в том, что военная операция с треском провалилась, следует понимать очевидные вещи. А именно, что боевые действия в масштабах наступления ВСУ не могут увенчаться успехом или полным провалом за день, несколько дней или даже недель.

ISW также дал свою оценку новостям о высадке десанта ВСУ близ Запорожской АЭС.

«Крайне маловероятно, что небольшая группа украинских сил предприняла самостоятельную атаку с целью отбить ЗАЭС, - говорится в докладе. - По всей видимости, российские силы активизируют свои усилия, чтобы выставить украинские силы как угрозу для международных наблюдателей МАГАТЭ».

Идут 191-е сутки специальной военной операции, которую ВС РФ ведут на территории Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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