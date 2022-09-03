Арестович назвал главные преимущества украинской армии в боях под Херсоном

Image 16+
Арестович назвал главные преимущества украинской армии в боях под Херсоном
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Контрнаступление ВСУ прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он заявил, что для ВСУ на юге главным является не наземное наступление. Основной акцент будет на удары из РСЗО HIMARS, управляемыми снарядами Excalibur и авиационными ракетами Harm.

Об этом Арестович заявил несколько раз в эфире ряда политических и новостных ютуб-каналов. По его словам, дальнобойные средства поражения, а также разведка с выявлением приоритетных целей - это главные преимущества украинской армии в Херсонской области.

Он также добавил, что украинская разведка работает лучше российской, и это позволяет наносить удары по очень важным для ВС РФ объектам.

«Наша задача - выявить и накрыть, что с успехом и происходит пятые сутки. Не стоит ожидать от нас храбрых наступлений, как у них в Лисичанске и Северодонецке... Мы будем реализовывать свои преимущества», - заявил Арестович.

Судя по его словам, ВСУ намерены оказать давление на ВР РФ, чтобы вынудить их отступить с правого берега Днепра без масштабных наземных сражений. Поэтому молниеносного освобождения Херсонской области от ВС РФ ждать не стоит.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Арестович назвал главные преимущества украинской армии в боях под Херсоном

Сегодня, 07:53

Политолог Суздальцев: США получают выгоду от утечки оружия НАТО из Украины на черный рынок

27-08-2022, 22:42

Министр обороны Украины: До конца года будут хорошие новости с фронта

25-08-2022, 14:53

TAC: помощь США поставками оружия Украине уже не поможет

24-08-2022, 21:09

9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен

23-08-2022, 19:57

Польша готовится к масштабному усилению ВС, взяв курс на одну из сильнейших армий континента

12-08-2022, 17:38

Швеция не исключает, что будет производить оружие для Украины

11-08-2022, 20:05

Леонков заявил, что Казахстан поставляет оружие на Украину через Британию

10-08-2022, 18:13

Литовский политик Малдейкис пригрозил уничтожить «монгольскую деревню Москву»

9-08-2022, 13:13

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис предрек Украине провал при наступлении на Херсон

7-08-2022, 18:56

Разгадан хитрый план Путина по расколу Европы

7-08-2022, 18:34

«МК»: Эксперты назвали направление главного удара ВСУ в рамках наступления X

7-08-2022, 14:26

Илон Маск предложил амнистировать американских наркоторговцев

6-08-2022, 06:48

СП: Россия может завершить «спецоперацию Z» одним ударом тактического ядерного оружия

5-08-2022, 20:45

Эксперт Гундаров объяснил, как долго продержится власть Зеленского на Украине

5-08-2022, 20:33

NYT: В Эстонии 2000 украинских беженцев поселили на корабле из-за отсутствия жилья

5-08-2022, 12:58

Dziennik Polityczny пишет, что главная битва между США и Москвой развернётся в Польше

5-08-2022, 09:43

Reuters: В Пентагоне заявил, что все HIMARS на Украине продолжают эффективно работать

3-08-2022, 13:57

Арестович: Украина уничтожит все цели России от Херсона до Харькова за пару дней

2-08-2022, 10:22

Военкор Артамонов заявил, что ВС РФ готовят мощное наступление на Херсонском направлении

1-08-2022, 17:07

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей
  • 1-09-2022, 16:01

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись

Жена Андреева «грела руки» на экобизнесе Волгограда
  • 31-08-2022, 12:24

Жена Андреева «грела руки» на экобизнесе Волгограда

В Волгограде завершился фестиваль «Экоберег», в рамках которого были выбраны победители конкурса на реализацию одного из перспективных городских

Водитель автобуса №63 перепутал петербуржцев с «дровами» и копался в телефоне за рулем
  • 31-08-2022, 17:38

Водитель автобуса №63 перепутал петербуржцев с «дровами» и копался в телефоне за рулем

Петербуржцы «поймали» очередного водителя нового «лазурного» автобуса за использованием мобильного телефона во время движения. Это уже не первый

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов
  • Вчера, 09:13

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов

В России планируют расширить список тех артистов, которым будет запрещено выступать в стране из-за критики СВО на Украине. В Москве состоялась

Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом Аллы Пугачёвой в Россию
  • 31-08-2022, 19:40

Владимир Соловьёв выразил возмущение приездом Аллы Пугачёвой в Россию

Владимир Соловьёв жестко высказался о возвращении в Россию Аллы Пугачёвой. Телеведущий выразил возмущение поведеним Примадонны. «Вы что делаете?

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге
  • Вчера, 15:38

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге

Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на

Новости партнеров
Новости партнеров
Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев
  • 1-09-2022, 18:36

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев

Оплата проезда в часы пик стала проблемой для пассажиров наземного транспорта Петербурга. В связи с невозможностью оплаты наличными и недоступностью

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России
  • 1-09-2022, 19:54

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами
  • Вчера, 14:38

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами

Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило об определенном успехе украинских войск на херсонском направлении. Конкретики не так много - ОК, судя по

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя
  • Вчера, 12:58

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя

Британский профессор Майкл Кларк, который ранее руководил Королевским объединенным институтом вооруженных сил (RUSI), убежден, что Украина в