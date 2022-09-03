Арестович назвал главные преимущества украинской армии в боях под Херсоном

Контрнаступление ВСУ прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он заявил, что для ВСУ на юге главным является не наземное наступление. Основной акцент будет на удары из РСЗО HIMARS, управляемыми снарядами Excalibur и авиационными ракетами Harm.

Об этом Арестович заявил несколько раз в эфире ряда политических и новостных ютуб-каналов. По его словам, дальнобойные средства поражения, а также разведка с выявлением приоритетных целей - это главные преимущества украинской армии в Херсонской области.

Он также добавил, что украинская разведка работает лучше российской, и это позволяет наносить удары по очень важным для ВС РФ объектам.

«Наша задача - выявить и накрыть, что с успехом и происходит пятые сутки. Не стоит ожидать от нас храбрых наступлений, как у них в Лисичанске и Северодонецке... Мы будем реализовывать свои преимущества», - заявил Арестович.

Судя по его словам, ВСУ намерены оказать давление на ВР РФ, чтобы вынудить их отступить с правого берега Днепра без масштабных наземных сражений. Поэтому молниеносного освобождения Херсонской области от ВС РФ ждать не стоит.