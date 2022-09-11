Сергей Соседов подверг критике плохую актерскую игру уехавшей из РФ Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова,уехавшая из РФ пол года назад, снова подверглась критике. На этот раз проехался по актрисе Сергей Соседов, указав на плохую актерскую игру звезды кино.

По словам музыкального критика, расстраиваться по поводу уезда Хаматовой из страны не стоит. Россия ничего не потеряла, поскольку Чулпан не была лучшей в своем деле.

"Она - обычная средняя актрисулька. Её оценка 4 с минусом, это в лучшем случае. Почему-то надули до уровня пупа земли ее, это не Доронина и Марецкая. Эта Чулпашка. Перед великими именами они ничего и никто. Где она то играла?", - высказался Соседов

Также историк музыки полагает, что россияне могут помнить артистку только по фильму "Зулейха открывает глаза". Впрочем, уточняет критик, роман намного лучше, чем сама актерская работа. Чулпан в сериале сыграла очень плохо. По утверждению эксперта, он не поверил ни единому слову Хаматовой, которая выглядела бездарно и фальшиво.



