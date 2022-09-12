В США сообщили, что успешное контрнаступление ВСУ связано с передачей разведданных

Украине помогали планировать контрнаступление в Харьковской области американские эксперты. Об этом пишет New York Times, передает «Русская Весна».

Украина получила от США информацию о местах дислокации российских войск, перемещении техники, размещении командных пунктов и складов с боеприпасами. Налаженный обмен разведданным, полученными службами разведки США и Украины, за последние месяцы лета был сильно скорректирован.

Сейчас же, по данным западных СМИ, специалисты НАТО и вовсе участвуют в планировании операций ВСУ. Для планирования учитываются все имеющиеся у сторон сведения, а также оперативные данные в том числе со спутников.

Стоит отметить, что украинские военные сейчас готовятся на полигонах НАТО. При этом Украина получает оружие и боеприпасы от стран блока, и эти поставки продолжают идти в огромных объемах, чего, к слову, не было, пока РФ 24 февраля не ввела свои войска на территорию Украины.

Напомним, что Украина с начала месяца взяла под свой контроль практически всю Харьковскую область.