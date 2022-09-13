Стремоусов показал боевиков ВСУ, «ворвавшихся» в Херсон

Боевики ВСУ, которые шли захватывать Херсон, попали в местные больницы после сдачи в плен. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Кирилл Сремоусов. По словам заместителя главы ВГА Херсонской области, сейчас солдатам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сремоусов даже показал несколько пленных из ВСУ.

«Как мы здесь относимся к раненым ВСУшникам. Как вы видите, я никого не называю укронацистами. Нужно проявлять милосердие, хотя многие считают, что это слабость. К примеру, есть здесь старший лейтенант ВСУ по имени Андрей, а аткже ещё несколько раненых солдат из Ковеля и Львова. Я им гарантировал безопасность и всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни боевиков ничего не угрожает. Кто узнал их, передайте родственникам, что дети живы и злоровы. Берегите себя, не убивайте друг друга, ради иных лиц, ведь этого никто не оценит», — написал Стремоусов.