Антонов: поставки Украине ATACMS могут привести к военному конфликту между США и Россией

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Антонов: поставки Украине ATACMS могут привести к военному конфликту между США и Россией
В России / Украина / Политика
Фото из открытых источников

Поставки Киеву Америкой баллистических ракет ATACMS, дальность поражения которых достигает до 300 километров, может привести к прямому втягиванию США в военный конфликт с Российской Федерацией. Об этом в среду заявил РИА Новости Анатолий Антонов.

По словам посла России в Вашингтоне, если киевские власти получат такое вооружение от Вашингтона, в области возможного поражения оружием могут попасть крупные города РФ. Также глава российской дипмиссии подчеркнул, что во время применения ВСУ ATACMS могут пострадать объекты транспортной и промышленной инфраструктуры России.

"Такой сценарий будет значить возможное втягивание США в военный конфликт с РФ", - заявил посол.

Антонов  также подчеркнул, что армия Украины "нарушает нормы международного гуманитарного права", причем на территориях, которые правительство Украины считает частью страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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