РИА «Новости»: В центре Херсона отчётливо слышны мощные взрывы и автоматные очереди

В центре Херсона в настоящее время отчётливо слышна стрельба из автоматического оружия. Также раздаются автоматные очереди и мощные взрывы. Об этом сообщают оперативные службы.

Стрельбу из автоматического оружия услышали в центре Херсона вечером в субботу, 17 сентября, оперативные службы города.

"На проспекте Ушакова была слышна стрельба, предположительно, из автоматического оружия", -проинформировал представитель служб.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Херсоне раздались не менее пяти взрывов. Как предполагается, в городе сработала система ПВО.

При этом сообщается, что в ходе СВО российские военные смогли взять под контроль всю приазовскую часть Запорожской области, и всю Херсонскую область. В регионах были сформированы администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции.