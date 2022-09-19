Главврач больницы Боткина из Петербурга перечислил симптомы странного ОРВИ

Странные симптомы новых видов коронавируса могут быть похожи на обычное ОРВИ. Не исключены тяжелые последствия для людей из групп риска. Об этом рассказал Денис Гусев, главврач петербургской инфекционной больницы имени Боткина.

«Новая коронавирусная инфекция протекает как ОРВИ. Речь идет о насморке, першение в горле, небольшом кашле, повышении температуры, ознобе. Реже наблюдается поражение дыхательных путей. Хотя в последнее время увеличилось количество пациентов с КТ-2 и КТ-3. В основном регистрируем болезни верхних дыхательных путей», — заявил доктор.

При этом, по словам врача, смертность в РФ продолжает расти. Поэтому говорить о том, что все переносят этот вирус легко, неправильно. Есть немало групп риска, у которых развитие болезни протекает неблагоприятно и нередко имеет тяжелые последствия.