Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

Image 16+
Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ
Военные новости / Политика
Фото из открытых источников

Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы.

Так, сообщается о намерении мобилизовать 300 тысяч резервистов, которые, в отличие от тех же военнослужащих, живут обычной жизнью, и периодически проходят сборы. Но резерв по уровню подготовки должен соответствовать бойцам, которые находятся сегодня на линии боевого соприкосновения  в зоне проведения СВО.

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков решил прокомментировать принятые решения изданию МК. Также военкор перечислил специальности, востребованные для частичной мобилизации.

К примеру, нужны специалисты связи, артиллеристы, танкисты, водители БМП и другой военной техники. Также есть нехватка специалистов, которые служили в ВДВ. Поймите, ключевой момент – это опыт. Некоторые из резервистов, находящихся в запасе, имеют большой опыт в зоне боевых действий. Есть много ребят, прошедших Чечню или Сирию. Преимущественно будут предлагать службу именно данному контингенту, - отметил Леонков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

Сегодня, 13:51

Ходаковский: ВСУ завладели стратегической инициативой

19-09-2022, 11:03

Военный эксперт Угольный: ВСУ обходят Лиман с флангов, продвинулись в направлении Белогоровки

19-09-2022, 10:33

Британская разведка: Россия может не сдержать контрнаступление ВСУ в Луганской области

17-09-2022, 13:03

В сети появились фото бойцов ВСУ с украинским флагом у здания горсовета Купянска

10-09-2022, 10:28

Арестович: новая тактика украинской армии под Балаклеей застала ВС РФ врасплох

7-09-2022, 12:58

Ополченец Грим рассказал о действиях русских добровольцев при освобождении Луганского аэропорта

2-09-2022, 15:43

Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины

2-09-2022, 12:48

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

2-09-2022, 11:18

Британская разведка: ВСУ в ходе наступления на юге Украины местами отодвинули линию фронта

31-08-2022, 11:08

Зеленский призвал жителей Крыма держаться дальше от военных объектов ВС РФ: они цели для ВСУ

31-08-2022, 08:33

В сторону Украины выдвинулись сразу несколько эшелонов с артиллерией, ПВО и танками

28-08-2022, 08:58

Непотопляемые КамАЗы: «Инженерная формула» вычислила как грузовикам штурмовать водоёмы

24-08-2022, 18:21

Британская разведка объяснила, зачем ВС РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города

19-08-2022, 10:38

Разведка Британии: РФ за месяц не продвинулась более чем на 3 км ни на одном участке Донбасса, кроме одного

9-08-2022, 12:23

Ветеран разведки Клупов не исключил, что ВС РФ планируют еще одно наступление на Киев

7-08-2022, 11:43

Морпех ВСУ «Волына» прокомментировал гибель пленных украинцев в СИЗО в Еленовке

1-08-2022, 12:00

На Шпицбергене активизовались российские боевые корабли на фоне новых угроз для РФ

31-07-2022, 15:52

Военкор Леонков проинформировал об атаке ВСУ на штаб ЧФ РФ и о наступлении ВСУ в Херсоне

31-07-2022, 13:09

Иранские беспилотники разнесут американские РСЗО HIMARS на Украине

30-07-2022, 19:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ
  • Сегодня, 13:51

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы. Так, сообщается о намерении

Главврач больницы Боткина из Петербурга перечислил симптомы странного ОРВИ
  • 19-09-2022, 22:37

Главврач больницы Боткина из Петербурга перечислил симптомы странного ОРВИ

Странные симптомы новых видов коронавируса могут быть похожи на обычное ОРВИ. Не исключены тяжелые последствия для людей из групп риска. Об этом

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ
  • Сегодня, 13:26

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая

«МК»: Депутат Петр Толстой ответил на заявление Аллы Пугачевой признать ее иноагентом в РФ
  • 18-09-2022, 20:22

«МК»: Депутат Петр Толстой ответил на заявление Аллы Пугачевой признать ее иноагентом в РФ

Пётр Толстой, соавтор законопроекта об иноагентах, заявил, что Алла Пугачёва не станет иноагентом. По словам заместителя председателя ГД, певица

Владимир Соловьев резко отреагировал на просьбу примадонны Пугачевой признать ее иноагентом в РФ
  • 18-09-2022, 18:35

Владимир Соловьев резко отреагировал на просьбу примадонны Пугачевой признать ее иноагентом в РФ

Владимир Соловьев, как и стоило ожидать, резко отреагировал на обращение Пугачевой, пожелавшей стать иноагентом. Телеведущий подколол звезду.

ТАСС: на телеканале «Россия» 26 сентября выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова
  • 19-09-2022, 23:00

ТАСС: на телеканале «Россия» 26 сентября выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова

На телевизионном канале "Россия" вскоре выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова. Программа "Малахов" впервые появится на экранах ТВ через неделю,

Новости партнеров
Новости партнеров
Юрист Крылов проинформировал, как будет проходить процесс частичной мобилизации в РФ
  • Сегодня, 14:29

Юрист Крылов проинформировал, как будет проходить процесс частичной мобилизации в РФ

Эксперты разъяснили, как будет проходить частичная мобилизация в России. По словам специалистов, повестки должны вручаться лично. Все те, кто

Французский военный эксперт Адриан Боке заявил о подготовке в Изюме второй Бучи
  • 18-09-2022, 17:11

Французский военный эксперт Адриан Боке заявил о подготовке в Изюме второй Бучи

Адриан Боке, французский военный эксперт, рассказал о подготовке второй Бучи в Изюме. В прямом эфире специалист заявил о звонке некого врача из

Юлию Высоцкую осудили за поддержку Аллы Пугачевой, желающей стать иноагентом
  • 18-09-2022, 20:44

Юлию Высоцкую осудили за поддержку Аллы Пугачевой, желающей стать иноагентом

Юлия Высоцкая, жена режиссера Андрея Кончаловского, поддержала народную артистку СССР Аллу Борисовну Пугачеву, которая пожелала стать иноагентом.

Ходаковский: ВСУ завладели стратегической инициативой
  • 19-09-2022, 11:03

Ходаковский: ВСУ завладели стратегической инициативой

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, подводя у себя в Телеграм-канале итоги событий на СВО за минувшую неделю, заявил о том, что ВСУ