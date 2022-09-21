Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы.

Так, сообщается о намерении мобилизовать 300 тысяч резервистов, которые, в отличие от тех же военнослужащих, живут обычной жизнью, и периодически проходят сборы. Но резерв по уровню подготовки должен соответствовать бойцам, которые находятся сегодня на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков решил прокомментировать принятые решения изданию МК. Также военкор перечислил специальности, востребованные для частичной мобилизации.

К примеру, нужны специалисты связи, артиллеристы, танкисты, водители БМП и другой военной техники. Также есть нехватка специалистов, которые служили в ВДВ. Поймите, ключевой момент – это опыт. Некоторые из резервистов, находящихся в запасе, имеют большой опыт в зоне боевых действий. Есть много ребят, прошедших Чечню или Сирию. Преимущественно будут предлагать службу именно данному контингенту, - отметил Леонков.