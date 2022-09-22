«Ъ»: После сообщения о частичной мобилизации авиабилеты подорожали в 15 раз

Россияне массово выкупают билеты на заграничные рейсы после сообщения Путина о частичной мобилизации. Рейсы с пересадками в несколько раз подорожали. Стоимость некоторых авиабилетов выросла в 15 раз.

В общем спрос увеличился на 35% за несколько часов, пишет «Ъ», ссылаясь на слова управляющего директора сайта Biletix по поиску билетов Александра Мишина.

«Если брать октябрь, в Стамбул или Ереван можно было улететь за 9,5 тыс. руб. в одну сторону. Аналогичная стоимость была и в Баку. Цены на авиабилеты в Астану покупали от 6,5 тысяч руб., а в Дубай —порядка 11,5 тыс. руб. Самым дорогим является Тель-Авив —от 26 тысяч. Если говорить о средней стоимости билетов по заграничным направлениям, то еще 19 сентября она составляла от 19,6 тыс. руб., 20 сентября выросла до 23,4 тыс. руб. У нас практически не осталось рейсов за границу, и их давно выгребли. Спрос превышает предложение, билеты как горячие пирожки разлетелись. На ситуацию преимущественно повлияли сегодняшние новости. Люди покупают, что осталось еще с предыдущих дней».

По данным сервиса Aviasales, перелет в Дубай утром в четверг стоил более 1 млн руб. Вылететь в Стамбул, Алма-Ату и Ереван сегодня прямым маршрутом уже невозможно.