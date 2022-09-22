Американский полковник Дуглас Макгрегор: удерживать позиции — значит проиграть

Полковник США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал о возможных сценариях развития конфликта, который начался на территории Украины 24 февраля.

По его мнению, Вашингтон сейчас либо добьется поражения России, либо втянет Европу в конфликт с Москвой. При этом, как полагает Макгрегор, шансы второго сценария выше, поскольку Москва решила использовать против Украины все свои резервы.

Магрегор добавил, что Запад ошибочно принял призывы президента РФ Владимира Путина к диалогу за слабость.

Также бывший американский военный заявил, что РФ удалось взять под контроль территории, которые дают 95% ВВП Украины, поэтому для уничтожения украинской экономики РФ нет нужды продвигаться далее. Но все же он считает, что РФ попытается захватить также Одессу.

Он также добавил, что при наращивании войск РФ будет стремиться к тому, чтобы увеличивать контролируемые территории, поскольку для РФ удержание занятых рубежей будет означать поражение.