Дептранс: Число улетевших из Москвы за границу в день мобилизации меньше, чем неделей ранее

В тот день, когда президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию (среда, 21 сентября) число пассажиров, которые улетели из аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково в Москве было меньше, чем неделей ранее, то есть 14 сентября.

Такую информацию озвучили в департаменте транспорта Москвы.

По сообщению дептранса, вчера вылетели по международным направлениям 34 962 пассажира. 14 сентября 2022 года— 35 497. Внутренними рейсами в объявления частичной мобилизацию воспользовались около 75 940 человек, а неделей ранее — 79 396.

Отметим, что в Telegram-каналах ранее появились многочисленные видеоролики и фотографии из московских аэропортов и пунктов пропуска с огромными очередями. Как заявили официальные власти, данные об ажиотаже после объявления мобилизации не соответствуют действительности.