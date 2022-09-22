Дептранс: Число улетевших из Москвы за границу в день мобилизации меньше, чем неделей ранее

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Дептранс: Число улетевших из Москвы за границу в день мобилизации меньше, чем неделей ранее
Политика
Фото из открытых источников

В тот день, когда президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию (среда, 21 сентября) число пассажиров, которые улетели из аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково в Москве было меньше, чем неделей ранее, то есть 14 сентября.

Такую информацию озвучили в департаменте транспорта Москвы.

По сообщению дептранса, вчера вылетели по международным направлениям 34 962 пассажира. 14 сентября 2022 года— 35 497. Внутренними рейсами в объявления частичной мобилизацию воспользовались около 75 940 человек, а неделей ранее  — 79 396.

Отметим, что в Telegram-каналах ранее появились многочисленные видеоролики и фотографии из московских аэропортов и пунктов пропуска с огромными очередями. Как заявили официальные власти, данные об ажиотаже после объявления мобилизации не соответствуют действительности.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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