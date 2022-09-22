Глава Приморья: Угроза достигла такого уровня, что это касается всех нас

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что поддержал решения российского президента Владимира Путина о проведении частичной мобилизации. Политик считает данное решение исключительно важным, поскольку оно направлено на поддержку Вооруженных сил РФ.

Губернатор говорит, что угроза со стороны Запада буквально нависла над Россией, поэтому всей страной нужно сплотиться для борьбы со врагом.

«Неправильно думать, что борьбой с общей угрозой со стороны коллективного Запада должны заниматься исключительно отдельные группы российского общества. Угроза на сегодняшний день достигла такого уровня, что это всех нас касается. Если ее не остановить, тогда она придет уже на нашу землю, в российские города и села. Мы не будем этого допускать», — заявил глава Приморья.

Кожемяко добавил, что с самого начала Приморье оказывало разную поддержку армии. В том числе, в регионе брали участие в формировании добровольческих отрядов, снабжении их снаряжением, техническими средствами, направлении гуманитарных грузов и финансовой поддержке.