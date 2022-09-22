«Я майор-генерал! А они меня не берут!»: что сейчас происходит в военкоматах Волгограда

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«Я майор-генерал! А они меня не берут!»: что сейчас происходит в военкоматах Волгограда
Политика
Фото из открытых источников

Сегодня, 22 сентября, сотни мужчин прибыли к военным комиссариатам с повестками. Что сегодня происходит в Волгограде, сообщили корреспонденты V1.RU, которые побывали там.

Возле комиссариата Дзержинского и Центрального районов на Лесогорской стоит крепкий юноша и возмущается. Он хочет отправиться на Донбасс, а его не берут. Как отмечает репортер, от парня слишен запах алкоголя:

Я Кирилл Александрович, майор-генерал в запасе, повестку не получал, но хочу идти. Говорю, что активный, здоровый. Путин говорит, что идти воевать нужно всем, а меня не берут. Поеду в Советский комиссариат, пускай забирают. Здесь делать нечего.

Утром на Лесогорской стояли мужчины с повестками, а днем молодежь со справками, которые подтверждают невозможность мобилизации.

Много людей было и в военном комиссариате в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Преимущественно мужчины пришли туда для оформления разных справок и документов. Мобилизованные были утром там, а толпу, которая садилась в автобус, корреспондент портала даже снял на видео.

Призывники, которые получили повестки в Волгограде, пока не знают, что их теперь ждет и куда их отправят.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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