Америка заходит в тыл Кремля и хочет отрезать РФ от союзников

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Америка заходит в тыл Кремля и хочет отрезать РФ от союзников
Политика
Фото из открытых источников

США убедительно и четко сформулировали твердое намерение обрушить вторичные санкции на тех, кто рискнет близко «приблизиться» к Москве, пишет МК.

Вашингтон активно орудует политической ситуацией, зазывая нынешних союзников РФ в свои друзья. Самым ярким примером американских действий является визит в Ереван спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Там она решала локальную задачу отрыва Армении от РФ, и сделала заявления, что Вашингтон «услышит потребности» страны в оборонной сфере.

У Нэнси Пелоси существует возможность решать две задачи одновременно. Речь идет о геополитической и партийно-политической задачах. Она этими возможностями, нужно сказать, прекрасно пользуется. Также все помнят ее недавнюю поездку на Тайвань, которая может  негативно отразиться на судьбах всех стран мира. Максимальная политическая конкурентоспособность Москвы в Средней Азии зависит, прежде всего, от успешности решительных действий РФ в Европе. И это истинная правда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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