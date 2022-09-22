В Ярославле на одиночных пикетах задержали троих человек, возбуждено дело

В Ярославле во время одиночных пикетов задержали троих человек. Как сообщил источник в силовых структурах, будет возбуждено дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

В Ярославле вчера, 21 сентября, задержали троих человек. Молодые люди вышли на одиночные пикеты в центр города. В итоге жители Ярославля были задержаны. Двое из них (девушка и парень) вышли с небольшими плакатами на Советской площади.

В отделение доставили с площади Труда и Советской площади троих человек. Скорее всего, речь идет о возбуждении производства по ст. о дискредитации ВС РФ, — сказал источник.

Напоминаем, вчера на площади Труда прибыли сотрудники правоохранительных органов региона. Туда был пригнан и автозак. Спустя час-два люди стали расходиться.