В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата

В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда собралась толпа призывников.

Напомним, что в городе и области сутки назад началась частичная мобилизация в связи с указом президента Путина. В Городищенском районе отдали районный Дом культуры для этих целей. Туда никого из посторонних не пускали. Работа велась целую ночь. Утром некоторые из мужчин, подлежащих мобилизации, заявили, что к ним домой приходили местные чиновники и работники военкомата.

А сегодня в Сети появилось видео. Ролик опубликовал Телеграм-канал «XY| Волгоград».

По информации администраторов данного канала, на видеокадрах запечатлен военкомат, который расположен на улице Таращанцев. На видео видно, что возле входа у здание стоит большой автобус, куда по очереди заходят призывники.