Ален Делон скоро приедет в Киев и возьмет интервью у Владимира Зеленского

Знаменитый актер Ален Делон совсем скоро приедет в Киев, где возьмет интервью у Владимира Зеленского. Об этом сообщает сегодня французский телеканал TV5 Monde.

Несколько дней назад актер встретился в Париже с украинским послом во Франции Вадимом Омельченко. Как заявил послу артист, он целиком на стороне Украины. Беседу Алена Делона с политиком освещали французские журналисты.

Позируя перед камерами, актер гордо прочитал на французском «завещание» Тараса Шевченко. «Vive l’Ukraine libre!» (в переводе означает «Да здравствует свободная Украина!»), —такими словами завершил он встречу в посольстве.

Стоит отметить, что украинский культурный центр в столице Франции расположен в особняке Делона. В этом доме он в 1960-х годах жил с актрисой Роми Шнайдер. Когда в 1982 году женщина умерла, продюсер забросил особняк. Через некоторое время звезда кино передал дом в распоряжение укранскому посольству. Украинский культурный центр, к слову, размещен в престижном квартале Парижа — в Восьмом округе, где находится знаменитый Елисейский дворец.