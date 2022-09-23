Дочь певца Александра Серова покинула РФ вместе с семьей

Дочь эстрадного певца Александра Серова неожиданно покинула Россию. Вместе с семьей Мишель была замечена в одном из аэропортов Турции.

Вместе с молодой девушкой были ее дети - дочь Мия и годовалый сын. Дочь легендарного артиста прокомментировала свой отъезд, который вызвал у поклонников много вопросов. Наследница 68-летнего исполнителя заявила, что она не собирается эмигрировать из России. Дело в том, что она с родными отправилась в запланированный отпуск.

"Первый раз с детками полетели в путешествие. Самое, пожалуй, интересное, что они у меня спокойно перенесли весь перелет. Суть в том, что у нас очень много вещей", - написала девушка.

Напомним, Мишель вышла замуж в 2019 году за бизнесмена Романа. Парень нравится тестю, поскольку их связала любовь к люксовым машинам. Несмотря на замужество, дочь Серова не стала менять фамилию.