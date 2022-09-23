Финская таможня: за 21 и 22 сентября в страну въехали более 15 тысяч россиян

Количество россиян, которые выехали в Финляндию через сухопутные пограничные пункты пропуска, 21 и 22 сентября 2022 года выросло более чем в 2 раза по сравнению с минувшей неделей. Так, в впервые дни после мобилизации через три пропускных пункта прошли более 15 тысяч россиян.

Уточняется, что около 7 070 человек за 21 сентября и порядка 8 762 за 22 сентября. Об этом сообщается в Пограничном округе Юго-Восточной Финляндии.

Количество российских граждан, которые за день пересекли границу, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с минувшими днями (около 5 436 человек за 14 сентября и порядка 5 728 человек 15 сентября. 5 435 прошло пункт пропуска 19 сентября, а также 5 701 20 сентября).

При этом рост произошел за счет тех, кто выезжал в Финляндии. Число тех, кто пересек границу со стороны Финляндии, осталось на том же уровне.