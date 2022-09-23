Финская таможня: за 21 и 22 сентября в страну въехали более 15 тысяч россиян

Image 16+
Финская таможня: за 21 и 22 сентября в страну въехали более 15 тысяч россиян
Политика
Фото из открытых источников

Количество россиян, которые выехали в Финляндию через сухопутные пограничные пункты пропуска, 21 и 22 сентября 2022 года выросло более чем в 2 раза по сравнению с минувшей неделей. Так, в впервые дни после мобилизации через три пропускных пункта прошли более 15 тысяч россиян.

Уточняется, что около 7 070 человек за 21 сентября и порядка 8 762 за 22 сентября. Об этом сообщается в Пограничном округе Юго-Восточной Финляндии.

Количество российских граждан, которые за день пересекли границу, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с минувшими днями (около 5 436 человек за 14 сентября и порядка 5 728 человек 15 сентября. 5 435 прошло пункт пропуска 19 сентября, а также 5 701 20 сентября).

При этом рост произошел за счет тех, кто выезжал в Финляндии. Число тех, кто пересек границу со стороны Финляндии,  осталось на том же уровне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ален Делон скоро приедет в Киев и возьмет интервью у Владимира Зеленского

Сегодня, 20:18

Финская таможня: за 21 и 22 сентября в страну въехали более 15 тысяч россиян

Сегодня, 19:55

«Папа, пока»: Первые автобусы с мобилизованными белгородцами выехали из Старого Оскола

Сегодня, 15:24

Лукашенко заявил, что Польша оказалась на пороге «грандиозного шухера»

Сегодня, 14:29

Видео: В Волгоградской области вовсю идет мобилизация

Сегодня, 14:25

В Уфе нетрезвые мобилизованные устроили потасовку у местного военкомата

Сегодня, 14:12

Капитан Владимир Гундаров заявил, что ВСУ проводят подготовку к отражению штурма Николаева

Сегодня, 13:54

В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации

Сегодня, 13:43

Дептранс: Число улетевших из Москвы за границу в день мобилизации меньше, чем неделей ранее

Вчера, 22:50

«Я майор-генерал! А они меня не берут!»: что сейчас происходит в военкоматах Волгограда

Вчера, 21:56

Америка заходит в тыл Кремля и хочет отрезать РФ от союзников

Вчера, 20:08

В Ярославле на одиночных пикетах задержали троих человек, возбуждено дело

Вчера, 19:19

Американский полковник Дуглас Макгрегор: удерживать позиции — значит проиграть

Вчера, 16:08

В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата

Вчера, 13:21

Глава Приморья Олег Кожемяко: Угроза достигла такого уровня, что это касается всех россиян

Вчера, 11:05

Как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области: мужчин собирают по домам

Вчера, 10:43

Сенатор Шептий: частичная мобилизация позволит быстрее и эффективнее выполнить задачи спецоперации

Вчера, 10:41

«Ъ»: После сообщения о частичной мобилизации авиабилеты подорожали в 15 раз

Вчера, 10:22

«МК»: Россия начинает всерьез

21-09-2022, 22:24

Военные эксперты объяснили, как новый формат военной спецоперации изменит страну и мир

21-09-2022, 21:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата
  • Вчера, 13:21

В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата

В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда

Как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области: мужчин собирают по домам
  • Вчера, 10:43

Как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области: мужчин собирают по домам

Портал V1.RU написал о том, как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области. Чиновники и сотрудники военкоматов лично ездят по домам, где

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ
  • 21-09-2022, 13:51

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы. Так, сообщается о намерении

Располневшая певица Наташа Королева обратилась в специализированную детокс-клинику
  • 20-09-2022, 22:22

Располневшая певица Наташа Королева обратилась в специализированную детокс-клинику

Заметно располневшая Наташа Королева обратилась в известную детокс-клинику в Кисловодске. Обратилась за помощью артистка после волны хейта в свой

Виктория Макарская обвинила Леру Кудрявцеву в крупном обмане после шоу «Секрет на миллион»
  • Вчера, 21:35

Виктория Макарская обвинила Леру Кудрявцеву в крупном обмане после шоу «Секрет на миллион»

Виктория Макарская обвинила Леру Кудрявцеву в крупном обмане. Произошло это после участия в шоу «Секрет на миллион». Супруги стали гостями шоу

Основная версия вокального телешоу «Голос» на Первом канале может быть закрыта
  • Сегодня, 09:19

Основная версия вокального телешоу «Голос» на Первом канале может быть закрыта

В этом сезоне сетка вещания Первого канала изменилась. Многие развлекательные телешоу, в которых ведущими были Галкин, Ургант Нагиев, заменили на

Новости партнеров
Новости партнеров
Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ
  • 21-09-2022, 13:26

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ
  • 21-09-2022, 19:06

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ

После объявления в РФ мобилизации Украина готовит новое мощное наступление. МК пишет, что Киев собирает резервы для прорыва обороны. По словам

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации
  • 21-09-2022, 15:34

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации

Бывший ополченец, а также известный блогер проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации. Владлен Татарский перечислил военные

В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации
  • Сегодня, 13:43

В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации

Сегодня, 23 сентября, был опубликован приказ военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова о частичной мобилизации. В этом документе,