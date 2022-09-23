Киркоров перепутал Яну Поплавскую с белорусской певицей Ядвигой, которая на 20 лет старше

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Киркоров перепутал Яну Поплавскую с белорусской певицей Ядвигой, которая на 20 лет старше
Знаменитости
Фото из открытых источников

На премьере новой «Красной Шапочки», которая вчера, 22 сентября, стартовала во всех кинотеатрах страны, явился Филипп Киркоров Когда зашла речь про главную героиню картины, поп-король опозорился, перепутав знаменитостей.

Красная Шапочка дура дурой. Ну абсолютная дура! Она реабилитировалась немного в момент прихода Ядвиги Поплавской, которая из нее сделала безумно харизматичную девочку. В неё влюбилась вся страна! Наш класс не исключение, - неожиданно выдал Филипп Киркоров.

 

Певец допустил промашку, перепутав Яну Поплавскую с ее однофамилицей, белорусской исполнительницей Ядвигой, которая почти на 20 лет старше.

Филипп Бедросович также добавил, что он не против был сыграть роль Красной шапочки, впервые примерив амплуа травести-артиста:

Я играл бабушку Красной Шапочки в одном спектакле лет 20 назад. Лина вероятно не знала об этом, поэтому меня не пригласила.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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