Косметолог Баллирано рассказала о ринопластике и коррекции губ у певицы Нюши

Певица Нюша прибегала к пластической хирургии, причем неоднократно. Об этом заявила косметолог Татьяна Баллирано.

Как отметила специалист, кроме гиалуроновой кислоты в губах, исполнительнице была сделана ринопластика.

«Я полагаю, что вмешательство у нее есть. Инъекции гиалуроновой кислоты, коррекция губ. Если сравнивать с молодыми снимками, как по мне, она перенесла оперативное вмешательство на носу, ринопластику и лифтинг лба, то есть поднятие бровей. Не исключено, что у нее удалены комки Биша, поскольку лицо стало узким и заостренным. И коррекцию подбородка сделала, наверняка филерами», — сказала эксперт.

Действительно, лицо Нюши кардинально изменилось с того времени, как она начала строить карьеру в российском шоу-бизнесе. Изменения, о которых говорит косметолог, заметны даже тем, кто далек от пластической хирургии.