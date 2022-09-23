Лукашенко заявил, что Польша оказалась на пороге «грандиозного шухера»

В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда
В России объявлена частичная мобилизация. Главный вопрос, который интересует многих россиян, кого призовут, а кого нет. Одним из ключевых факторов
Портал V1.RU написал о том, как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области. Чиновники и сотрудники военкоматов лично ездят по домам, где
Заметно располневшая Наташа Королева обратилась в известную детокс-клинику в Кисловодске. Обратилась за помощью артистка после волны хейта в свой
Виктория Макарская обвинила Леру Кудрявцеву в крупном обмане. Произошло это после участия в шоу «Секрет на миллион». Супруги стали гостями шоу
В этом сезоне сетка вещания Первого канала изменилась. Многие развлекательные телешоу, в которых ведущими были Галкин, Ургант Нагиев, заменили на
В Комитете солдатских матерей в Красноярске в буквальном смысле обрывают телефоны. Сегодня поступили сотни обращений из-за грядущей мобилизации.
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая
Бывший ополченец, а также известный блогер проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации. Владлен Татарский перечислил военные
После объявления в РФ мобилизации Украина готовит новое мощное наступление. МК пишет, что Киев собирает резервы для прорыва обороны. По словам
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