Лукашенко заявил, что Польша оказалась на пороге «грандиозного шухера»

Глава Беларуси Александр Лукашенко в ответ на требования репараций со стороны Варшави за участие во Второй мировой войне заявил, что, "может быть, они и нам должны".

Зачем Польша, заявляя о выплатах за ущерб в этой войне, включая Германию, обостряет отношения со своими соседями? - задался вопросом Лукашенко.

"Несомненно, пусть требуют, однако встает вопрос. До 1939 года принесли нам ущерб, который необходимо компенсировать", - добавил президент РБ.

При этом белорусский лидер пояснил, что этот ущерб нужно самим восполнять, прежде чем требовать что-либо от других:

"Они же на пороге грандиозного шухера. У них предстоят выборы. Мы не будем их трогать, но народ спросит. С головой дружить нужно".