Капитан Владимир Гундаров заявил, что ВСУ проводят подготовку к отражению штурма Николаева

В Николаеве ВСУ перегородили баржами устье Южного Буга, опасаясь захода военных кораблей РФ. Снимки перегороженной реки в районе порта, а также судостроительного завода выложили местные жители.

Значит ли это, что возле Николаева активно может пройти наступление российских войск, к отражению которого готовятся ВСУ? Ситуацию «МК» прокомментировал военкор, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров.

Николаев без перегруженных барж хорошо укреплен. Со стороны Киева решение перегородить Южный Буг было нелишним, но большого военного значения это не имеет. С военной точки зрения эта мера очень избыточная. Корабли Черноморского флота подходят для проведения морского боя, а не речного. Поэтому окружить город с севера безопаснее и рациональнее, чем вводить в устье реки судна.

По словам эксперта, нет никаких признаков того, что ВС РФ собираются брать Николаев штурмом.

Чтобы обезопасить Запорожскую и Херсонскую области, необходим контроль над Николаевской областью. В связи с этим планы украинской армии по обороне города имеют под собой все основания, -добавил капитан.