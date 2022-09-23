В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации

Сегодня, 23 сентября, был опубликован приказ военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова о частичной мобилизации. В этом документе, подлинность которого была подтверждена в Дубовском районе, говорится о запрете на передвижение призывников.

В документе говорится о том, что военнослужащие, находящиеся в запасе, не могут выехать за пределы места регистрации. Также сказано, что запрет на выезд касается всех тех, кто даже не получил повестки либо мобилизационного предписания. Мужчины, получившие уведомления, обязаны явиться в военкоматы.

Запрет на выезд касается прапорщиков, офицеров, мичманов, старшин, сержантов, а также матросов и солдат. По имеющимся данным, в районе мобилизовано семь человек. В правительстве Ростовской области пока никак не комментируют документ.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что мобилизация не коснется работников сферы IT, связи, а также сотрудников платежных систем, которые работают с деньгами, журналистов крупных СМИ, которые принадлежат системообразующим предприятиям и сотрудников предприятий ОПК. Также не станут призывать отцов 4-х и более малолетних детей.