У военкомата Уфы пьяные мобилизованные устроили драку

В пятницу, 23 сентября, в Уфе пьяные мобилизованные устроили стычку у военкомата. Об этом пишет UFA1.RU.

Драка произошла в военном комиссариате Уфимского и Демского районов, размещенных на улице Левитана. Двое призывников едва не подрались возле входа в здание. От мобилизированных пахло алкоголем, их поведение было неподобающим.

Был опубликован разговор мужчин. Более того, после слов о мобилизации один из уфимцев набросился на сотрудника комиссариата и полицейского, который дежурил у входа.

На видео один из зачинщиков драки говорит, что 27 сентября у них отправка. По всей видимости, речь идет о поездке в часть для учений.