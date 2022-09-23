«Папа, пока»: Первые автобусы с мобилизованными белгородцами выехали из Старого Оскола

В четверг, 22 сентября первые автобусы с мобилизированными мужчинами выехали из Старого Оскола на распределительные пункты. На военную службу по частичной мобилизации уехали сотни белгородцев. Видео появилось вчера на одном из каналов в Ютуб.

На видеозаписях видно, что на месте отъезда собралось много людей, жен, родителей и детей. Автобусы отправились из Старого Оскола днем. По звукам сирен можно судить, что транспорт сопровождала полиция. Резервисты отправились на подготовку перед отправкой в зону проведения боевых действий.

Пока мужчины заходят в автобус, ребенок плачет и прощается с папой. «Папа, пока!», - кричит мальчик сквозь слезы.

