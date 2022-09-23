Видео: В Волгоградской области вовсю идет мобилизация

В Волгограде и области третьи сутки подряд вовсю идет частичная мобилизация. Сотни мужчин из различных населенных пунктов, получившие накакнуне вечером повестки, отбирают для дальнейшей службы на Украине,

Жители Камышина сняли на видео, как как у них в городе проходит мобилизация.

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На военные сборы в четверг также отправились жители Михайловки. Журналисты пообщались с мобилизованными. На призывном пункте в городе собрались десятки мужчин, их провожали жены и родители. В числе призывников оказались даже те, у кого есть трое детей.

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