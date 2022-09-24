Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска

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Частичная мобилизацияв РФ: сколько человек и куда сегодня отправятся из Архангельска
Политика
Фото из открытых источников

Сегодня, 24 сентября, в Архангельске прошел первый сбор мужчин, которым пришла повестка о частичной мобилизации. Призывники сначала прибыли в пункт сбора, расположенный во Дворце спорта, для проверки документов. Затем они уехали в сборный пункт Архангельской области (Архангельск, улица Шубина).

В военкомат сегодня из города отправят 150 человек. Призывники уедут в Петербург. Это является их конечным пунктом. В Санкт-Петербурге северяне проходят обучение, которое называют «военной подготовкой и боевым слаживанием с учетом опыта проведения спецоперации». Длится обучение от 14 до 30 дней. Хотя не исключено, что некоторые из призывников могут остаться в пунктах сбора еще на несколько дней для прохождения медкомиссии.

Если специалисты ходе проверки обнаружат у человека проблемы со здоровьем, его могут отправить назад домой. Вместе с тем, здоровых мобилизированных отправят сперва на «военную подготовку и слаживание с учетом СВО», а затем уже на место службы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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