Депутат Тумусов проинформировал, кто из медиков подлежит мобилизации первыми

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Депутат Тумусов проинформировал, кто из медиков подлежит мобилизации первыми
Политика
Фото из открытых источников

Депутат Федот Тумусов рассказал, кто из медиков подлежит мобилизации первыми. По словам первого зампредседателя комитета по охране здоровья, анестезиологи, медсестры и хирурги могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, которая сейчас активно проводится в России.

Как заявляет политик, при выборе вышеуказанных специалистов для призыва будут обращать внимание на опыт работы с травмами и ранениями, возникающими в результате проведения боевых действий.

«Нужны люди, которые четко понимают, что такое армия и военная дисциплина, которые имеют необходимые военные навыки», — заявил парламентарий.

Напомним,  ранее руководителям столичных предприятий и организаций разъяснили слова военного комиссариата столицы о том, как регулируются трудовые отношения при частичной мобилизации, и то, как вручаются повестки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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