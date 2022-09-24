Депутат Тумусов проинформировал, кто из медиков подлежит мобилизации первыми

Депутат Федот Тумусов рассказал, кто из медиков подлежит мобилизации первыми. По словам первого зампредседателя комитета по охране здоровья, анестезиологи, медсестры и хирурги могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, которая сейчас активно проводится в России.

Как заявляет политик, при выборе вышеуказанных специалистов для призыва будут обращать внимание на опыт работы с травмами и ранениями, возникающими в результате проведения боевых действий.

«Нужны люди, которые четко понимают, что такое армия и военная дисциплина, которые имеют необходимые военные навыки», — заявил парламентарий.

Напомним, ранее руководителям столичных предприятий и организаций разъяснили слова военного комиссариата столицы о том, как регулируются трудовые отношения при частичной мобилизации, и то, как вручаются повестки.