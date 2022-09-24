Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой

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Мобилизованного екатеринбуржца из местного военкомата отправили домой
Политика
Фото из открытых источников

В военкомате Верх-Исетского и Железнодорожного районов мобилизованного екатеренбуржца отправили домой. Мужчина прибыл в военкомат по повестке. 

Как пишет E1.RU, екатеринбуржцу позвонили из военкомата ночью и сказали утром явиться на ул. Плотников, 15б. Местный житель пришел туда в назначенное время. После проверки его отправили назад домой.  Аналогично поступили с другими добровольцами. 

«После проведенной беседы меня туда не взяли. Сказали, что набирают офицерский состав», – говорит доброволец по имени Иван.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в рамках частичной мобилизации в РФ призвали более тысячи человек. Прежде всего отбирали граждан, которые ранее проходили службу в инженерно-саперных, танковых или мотострелковых войсках, а также в артиллерии. Набор ведется мужчин, прошедших по специализации «военная медицина».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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