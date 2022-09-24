Филипп Киркоров впервые обозначил отношение к сбежавшей из РФ Хаматовой

Филипп Киркоров, поп-король российской эстрады, впервые решил высказаться о том, ч о думает о Чулпан Хаматовой, которая сбежала из РФ после начала спецоперации. Эпатажный певец не согласился с мнением большинства знаменитостей российского шоу-бизнеса и культуры.

В своей социальной сети артист поделился впечатлениями о походе в Театр Наций. Поклонники начали спорить между собой о лучшем спектакле, который показывали в этом учреждении. Многие из подписчиков вспомнили об известной постановке "Горбачев", главную роль в которой сыграла Чулпан Хаматова.

Филипп Бедросович не сдержался и высказал свое мнение. Киркоров, на удивление, не стал критиковать популярную актрису.

"Это шедевр! Чулпан Хаматова безупречно сыграла Раису Максимовну. Она гениальная актриса", - отметил певец.