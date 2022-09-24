Наиль Магдеев раскрыл данные по числу мобилизованных в зону СВО жителей Набережных Челнов

Сегодня мэр Набережных Челново раскрыл данные по числу мобилизованных местных жителей. Во время торжественных проводов мобилизованных Наиль Магдеев опроверг информацию о том, что в зону проведения СВО из города будет отправлено три тысячи человек.

«В первоочередном порядке находятся около 1200 человек. Из них 90 мобилизированных офицеров. Указ президента России определяет сроки по выполнению мобилизации. Есть это в документе, который регламентирует порядок призыва. Военного комиссара Татарстана и военного комиссара города об этом проинформировали. Есть также определенные возрастные ограничения для офицеров и солдат», - заявил мэр.

Стоит отметить, что в городе в настоящее время проживает около 90 тысяч военнообязанных. Сегодня из Набережных Челнов в зону спецоперации отправили первую группу призывников, а это 74 человека.

«Я в СМИ увидел цыфру 3 тысячи, но это неправда. Призывной контингент в городе больше 90 тысяч. Из них всего отправляется чуть более одного процента», — уточнил Магдеев.

Градоначальник также добавил, что ориентовно 29 и 30 сентября планируется следующая отправка мобилизованных.

Набережные Челны, вечер у военкомата. Фото: соцсети