Новосибирские врачи рассказали, кого затронет частичная мобилизация в РФ

В России была объявлена частичная мобилизация. Под призыв попадают медицинские работники, так как многие имеют военный билет. Но у большинства из них нет четкого понимания, как все будет организовано.

В одной из больниц города рассказали, что пока медики их учреждения не призываются. Их задачей является отправка в призывные пункты фельдшеров для оказания неотложной помощи, если кому-либо станет плохо.

Руководитель еще одной больницы пояснил, что будут нужны прежде всего хирурги, анестезиологи, травматологи. Пока их мобилизация не коснулась. Он добавил, что призывать всех подряд не станут, ведь никто не отменял плановую, неотложную, онкологическую и травматологическую на местах.

Сотрудник скорой помощи в свою очередь заявил, что у них так нехватка персонала.

Еще один новосибирский врач, который проходит обучение в столице, рассказал, что в федеральном центре на следующий день после объявления мобилизации в РФ собрали заведующих отделениями, огласив списки. Доктор уточняет, что в числе мобилизированных была медсестра, работавшая в травматологическом отделении. Это считается ценным боевым опытом.